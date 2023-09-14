Для установления мира на Кавказе необходимо уделять внимание обеим сторонам.

Как передает Day.Az, об этом помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в социальной сети "X".

"Карабах на протяжении 30 лет был оккупирован Арменией. После жестокой войны начала 1990-х годов, в ходе которой около 1 миллиона азербайджанцев подверглись этническим чисткам на своей земле, вторгшиеся армянские вооруженные силы заминировали тысячи квадратных метров этой территории. Оставшаяся там в Азербайджане община этнических армян держала связь с Арменией по единому сухопутному маршруту - Лачинской дороге.

Эта серая зона беззакония и мин существовала до тех пор, пока три года назад Азербайджан не освободил земли в ходе 44-дневного конфликта", - добавил Гаджиев.