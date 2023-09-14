МИД Азербайджана ответил на армянские манипуляции фактами

Представление результатов мер, предпринятых Азербайджаном в ответ на очередные провокации против территориальной целостности и суверенитета страны в сентябре прошлого года, а также в мае и ноябре 2021 года, как "оккупация" территорий Армении, является составной частью политической авантюры армянской стороны.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в ответ на заявление МИД Армении от 13 сентября.

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