https://news.day.az/politics/1597708.html МИД Азербайджана ответил на армянские манипуляции фактами
МИД Азербайджана ответил на армянские манипуляции фактами
Представление результатов мер, предпринятых Азербайджаном в ответ на очередные провокации против территориальной целостности и суверенитета страны в сентябре прошлого года, а также в мае и ноябре 2021 года, как "оккупация" территорий Армении, является составной частью политической авантюры армянской стороны.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в ответ на заявление МИД Армении от 13 сентября.
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