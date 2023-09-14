Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву здравоохранение доведено на уровень приоритетных вопросов в повестке дня ДН

Источник: Агентство международной информации Trend

Благодаря Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву удалось довести здравоохранение на уровень приоритетных вопросов в политической повестке дня Движения неприсоединения (ДН).

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend в четверг директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Генри Клюге в кулуарах 5-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Душанбе (Таджикистан).

"В последний раз, когда я был в Азербайджане, я имел большую честь встретиться с Президентом Ильхамом Алиевым. Мы обсудили многие вопросы. Я хотел бы поздравить Президента Ильхама Алиева за его лидерство в Движении неприсоединения (ДН). Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву нам удалось поставить здравоохранение в качестве главного приоритета в политической повестке ДН. Это конечно, очень важно, потому что в период COVID-19 мы убедились, что без здравоохранения нет ничего. Азербайджан продемонстрировал большую солидарность со многими странами ДН, когда у них не было доступа к вакцинам", - сказал он.

Клюге отметил, что на самом деле многие страны говорят о солидарности, но не так уж многие закрепляют это действиями.

"Азербайджан же говорил о солидарности и проявлял солидарность. Азербайджан очень близок моему сердцу. Я недавно совершал визит в эту страну. У нас очень давнее сотрудничество, в первую очередь с моим очень хорошим другом министром здравоохранения Теймуром Мусаевым", - рассказал гендиректор ВОЗ.

Клюге отметил, что вопрос номер один, который стороны внимательно обсуждают, - это образование медицинских работников.

"Во-вторых, это усовершенствование первичной медико-санитарной помощи. Мы можем лечить большинство заболеваний дешевле и эффективнее в первичной медико-санитарной помощи. Я посетил ряд учреждений первичной медико-санитарной помощи в Азербайджане. Меня очень впечатлил профессионализм врачей, медсестер. Хочу сказать большое спасибо всем медицинским работникам и медсестрам вашей страны. Третий вопрос - это усилия по обеспечению будущего больниц. Не так давно в Азербайджане было организовано совещание по вопросам будущего больниц. Первичная медико-санитарная помощь очень важна, но нам также нужно подумать о цифровизации, об организации работы больниц в соответствии с "зеленой" повесткой дня", - добавил он.