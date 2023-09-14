Кямран Алиев обсудил с иранским коллегой теракт против посольства Азербайджана в Тегеране

В ходе состоявшейся сегодня в Баку встречи генерального прокурора Кямрана Алиева и генерального прокурора Исламской Республики Иран Мохаммеда Казема Мовахеди-Азада обсуждался теракт, совершенный против посольства Азербайджана в Тегеране.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.

Отмечено, что в ходе встречи, состоявшейся в Генеральной прокуратуре, генеральный прокурор Азербайджанской Республики, говоря о важности мер, направленных на развитие деловых отношений между прокуратурами Азербайджана и Ирана, выразил надежду на продолжение двустороннего сотрудничества, и расценил заявление органов прокуратуры Ирана по поводу суда над лицом, совершившим теракт против посольства Азербайджана в Тегеране, как важный шаг в этом направлении.

Мохаммед Казем Мовахеди-Азад заявил, что учреждение, которое он представляет в сфере правового сотрудничества, придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном, и выразил удовлетворение тем, что совершил свой первый зарубежный визит в качестве генерального прокурора в Азербайджан. Он отметил, что уголовное дело, возбужденное в связи с нападением на посольство Азербайджана, направлено в суд и по этому делу будет принято справедливое решение.