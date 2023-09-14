Армения должна отказаться от провокаций и сосредоточиться на мирных переговорах.

Об этом говорится в заявлении министерства национальной обороны Турции, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на TurkicWorld.

"Армения не только нарушает договоренности о прекращении огня на границе с Азербайджаном, но и роет траншеи, строит укрепления. Армения должна отказаться от своих провокаций и сосредоточиться на мирных переговорах и сотрудничестве.

Открытие Зангезурского коридора имеет большое значение. Путь к спокойствию и стабильности в регионе лежит через подписание мирного соглашения", - отмечено в заявлении.