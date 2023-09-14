https://news.day.az/politics/1597803.html Cпецназы Азербайджана и Турции обмениваются опытом
Cпецназы Азербайджана и Турции обмениваются опытом
С 8 сентября между Турцией и Азербайджаном проходят двусторонние учения SAT-SAS, которые продолжатся до 15 сентября.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.
Кроме того, с 18 по 30 сентября Турция и Пакистан проведут учения "вечное братство" - II. Помимо этого, с участием спецназа Азербайджана и Турции пройдут учения "Кавказский орел".
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