Cпецназы Азербайджана и Турции обмениваются опытом

С 8 сентября между Турцией и Азербайджаном проходят двусторонние учения SAT-SAS, которые продолжатся до 15 сентября.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Кроме того, с 18 по 30 сентября Турция и Пакистан проведут учения "вечное братство" - II. Помимо этого, с участием спецназа Азербайджана и Турции пройдут учения "Кавказский орел".