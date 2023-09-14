Дешевая известность и армянские деньги

Автор: Мехти Ахмедзаде

На днях мы писали о том, как продавшаяся армянскому лобби фриланс-"журналистка" Линдси Снелл не смогла проделать элементарную журналистскую работу (погуглить ответы на вопросы) и выдумала причину лишний раз обвинить Азербайджан, отмечая, почему он отправил на дорогу Агдам Ханкенди 40 тонн муки и 40 человек для ее разгрузки.

Напомним, что Снелл, пытаясь оправдать получаемые от армян гонорары, была возмущена, зачем столько азербайджанцев находились на этой дороге.

"Президент Красного Полумесяца Азербайджана Новруз Аслан опубликовал групповую фотографию с Агдамской дороги с подписью: "Вместе мы СИЛЬНЫ!" Зачем им понадобилось 42 человека, чтобы сопроводить 40 тонн муки? Зачем им вообще понадобилось больше одного грузовика?", - написала она в соцсети Х (экс-Twitter).

Совершенно необоснованный твит "журналистки" разбился одним поисковым запросом, в котором множество источников показали, что в среднем в одну фуру вмещается порядка от 20 до 22 тонн муки. Отсюда и 2 грузовика и 40 человек, чтобы быстро всё разгрузить и помочь армянам получить продовольствие в руки. То есть им ничего даже делать не надо, разве что отнести по домам.

На это мы и указали в предыдущем материале, на который в скором времени отреагировала Снелл.

Не найдя ничего лучше, как разукрасить свое эго, "журналюга" посмеявшись выразила ехидную "благодарность" за то, что "смогла почувствовать себя важной персоной", читая наши строки.

Снелл, призналась, что увидела статью, ознакамливалась подробно с деятельностью Азербайджанского общества Красного Креста. Очевидно, что она готовит очередную провокацию.

Впрочем, своей ухмылкой она лишь доказывает сказанное в отношении нее. Она фактически признается, что если бы не армянские деньги, то она и сегодня была бы никому не известна.

Линдси Снелл следовало бы хоть иногда включать мозги, очнуться и понять в каком информационном пузыре она находится, перестать поддаваться манипуляциям армянской стороны и уже убедиться в том, что никакой "блокады" нет, никакой "гуманитарной катастрофы" не существует, не говоря уже о мнимых "120 тыс. человек". Реальность такова, что Азербайджан привержен реинтеграции армянских жителей Карабаха в свое общество и предоставит им равные свободы и права.