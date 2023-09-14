Армяне вновь стреляют по позициям ВС Азербайджана

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу.

Как передает в четверг Day.Az, об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

"14 сентября примерно в 13:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Дэрэ Басаркечярского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Дарюрд Гедабейского района.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении.