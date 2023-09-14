Участие Президента Ильхама Алиева во встрече глав государств ЦА является подтверждением высокого уровня сотрудничества стран региона с Азербайджаном

Участие Президента Ильхама Алиева в 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии является подтверждением высокого уровня сотрудничества стран Центральной Азии и Азербайджана.

Как передает в четверг Day.Az, об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе выступления на 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, проходящей сегодня в Душанбе.

"Рад видеть Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Ваше участие является еще одним подтверждением глубокой исторической взаимосвязанности и нынешнего высокого уровня сотрудничества стран региона с Азербайджаном", - сказал он.