https://news.day.az/politics/1597840.html Участие Президента Ильхама Алиева во встрече глав государств ЦА является подтверждением высокого уровня сотрудничества стран региона с Азербайджаном - Шавкат Мирзиёев
Участие Президента Ильхама Алиева во встрече глав государств ЦА является подтверждением высокого уровня сотрудничества стран региона с Азербайджаном - Шавкат Мирзиёев
Участие Президента Ильхама Алиева в 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии является подтверждением высокого уровня сотрудничества стран Центральной Азии и Азербайджана.
Как передает в четверг Day.Az, об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе выступления на 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, проходящей сегодня в Душанбе.
"Рад видеть Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Ваше участие является еще одним подтверждением глубокой исторической взаимосвязанности и нынешнего высокого уровня сотрудничества стран региона с Азербайджаном", - сказал он.
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