Понять и принять

Москва призывает Армению следовать трехсторонним договоренностям от ноября 2020 года "с учетом тех новых реалий, которые появились с тех пор".

Как передает в четверг Day.Az, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы обеспокоены тем, что напряженность не спадает, и даже на некоторых участках имеет тенденцию к росту. Несмотря ни на что, Россия остается надежным гарантом безопасности. Мы продолжаем наши контакты как с Ереваном, так и с Баку", - сказал он.

Ранее в министерстве иностранных дел Азербайджана в ответ на заявление МИД Армении от 13 сентября заявили, что источником серьезной угрозы являются попытки армянской стороны скрыть сосредоточение сил в регионе и отвлечь внимание от провокационных действий.

"Главным условием мира и стабильности в регионе является отказ Армении от претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана на словах и на деле, вывод всех армянских вооруженных сил с наших территорий, прекращение реваншистской политики и действий", - отметили в МИД Азербайджана.