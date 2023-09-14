https://news.day.az/politics/1597901.html Главный советник Госдепа США по переговорам на Кавказе посетил Армению
Главный советник Госдепа США по переговорам на Кавказе посетил Армению
Главный советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно посетил Армению.
Как сообщает в четверг Day.Az, в рамках визита он встретился с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.
На встрече обсуждались ситуация по Карабаху, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Напомним, что 3 августа Луи Боно был принят министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
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