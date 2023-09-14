Главный советник Госдепа США по переговорам на Кавказе посетил Армению

Главный советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно посетил Армению.

Как сообщает в четверг Day.Az, в рамках визита он встретился с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

На встрече обсуждались ситуация по Карабаху, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Напомним, что 3 августа Луи Боно был принят министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.