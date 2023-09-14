Пашинян привел армян к краю пропасти

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльчин Алыоглу

Несмотря на то, что напряженность на условной государственной границе Азербайджана и Армении остается на пиковом уровне, официальный Баку готов к переговорам для решения проблем.

Вопрос в том, готов ли премьер-министр Армении Никол Пашинян к таким переговорам.

Когда в феврале этого года Баку заявил о готовности к определенным уступкам в отношении принципа экстерриториальности Зангезурского коридора, создав пограничные контрольно-пропускные пункты в Лачинском районе и Зангезуре, Никол Пашинян решительно протестовал. Естественно, Ереван хотел, чтобы Лачинская дорога оставалась в статусе коридора под контролем российского миротворческого контингента.

Пашинян был уверен, что движение из Армении в Ханкенди и из Ханкенди в Армению не будет и не может быть под контролем Баку.

Эту уверенность ему внушали обещаниями покровители, желавшие сохранить геополитический контроль над Арменией, создав у Пашиняна иллюзии.

Через два месяца в Лачине был создан пограничный контрольно-пропускной пункт, а проект Зангезурского коридора так и не был реализован.

Никол Пашинян, как всегда, демонстрируя полную дипломатическую безграмотность, отсутствие стратегического мышления, думал, что армяне в любое удобное для них время будут вести различные грузы, которые захотят, в направлении Горус-Ханкенди и обратно. Поэтому он отказался от практически железобетонных гарантий безопасности дорог, проходящих по территории Армении.

Очередной грубой стратегической ошибкой армянского руководства стало преднамеренное, быстрое, масштабное ухудшение отношений с Российской Федерацией.

Россия не собирается упускать из рук или покидать Армению. У власти Пашиняна также нет потенциала, возможностей и сил раз и навсегда избавиться от влияния России.

Вместо того, чтобы доводить отношения с Россией до такого пика напряженности, Никол Пашинян мог очень умело и мягко положить конец гегемонии Москвы над Ереваном. Для этого необходимо было превратить армяно-российские отношения в партнерские. Сейчас таких отношений нет, потому что Армения - это не партнер и не союзник России, а ее вассал и форпост на Южном Кавказе.

Отсутствие горизонтальных, равноправных отношений между Россией и Арменией должно было серьезно обеспокоить Ереван - не доводить до такого абсурда, как "изгнание России из Армении".

Власти Армении могут достичь заявленных и не озвученных целей только одним путем: установлением нормальных отношений со всеми соседними государствами, особенно с Азербайджаном.

Ереван должен восстановить с Баку экономические связи, коммуникационные маршруты, дороги. При этом армяне будут стремительно развивать связи с другими государствами региона, добиваться реального прогресса в своей экономике, а не фиктивного развития за счет параллельного экспорта в Россию.

После присоединения Турции к процессу Российская Федерация потеряет рычаги экономического давления на Армению и станет одним из партнеров Еревана.

Однако Никол Пашинян поступает совсем наоборот. В Армении сейчас пропагандируется ненависть к Азербайджану и Турции, нетерпимость на этнической и религиозной почве. Этот опасный идефикс широко распространен не только в самой Армении, но и среди армян во всем мире.

В результате среднестатистическому армянину крайне сложно объяснить, что путь развития, укрепления страны, избавления от нынешнего неблагополучного статуса и превращения в нормальное государство проходит через нормализацию отношений с Азербайджаном и Турцией.

Еще одно серьезное заблуждение Никола Пашиняна заключается в том, что он, опираясь на коллективный Запад, обостряет отношения с соседними государствами.

США и Европейский Союз активно работают над достижением устойчивого мира и стабильности в регионе, подписанием окончательного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Вашингтон и Брюссель, как по отдельности, так и совместно, ведут непрерывные переговоры и обсуждения в направлении Баку-Ереван.

Предполагается, что между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне состоится новый этап переговоров.

Однако переговорный процесс, направленный на подписание мирного соглашения, может стать возможным только после открытия дороги Агдам-Ханкенди и Лачинской дороги для перевозки продовольственных грузов армянским жителям Карабаха. Для этого по маршруту Агдам-Ханкенди должны следовать не только продовольственные грузы из России, но также и грузовики с продовольственной помощью Азербайджанского общества Красного Полумесяца.

Понятно, что армянские сепаратисты в Карабахе не хотят пропускать грузовики с продовольственным грузом Азербайджана по дороге Агдам-Ханкенди.

Открытие маршрутов, о которых мы говорим - это вопросы, которые будут обсуждаться в отдельной плоскости. Их не следует путать с открытием дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди.

По вышеперечисленным причинам Никол Пашинян сейчас находится в практически отчаянной политической ситуации. В результате его волюнтаристских, агрессивных, истеричных решений и заявлений армянские сепаратисты потеряли надежду, а само существование Армении как государства оказалось под угрозой.

Никол Пашинян, который верит в обещания эфемерного коллективного Запада и построил себе мир грез, столкнулся с напряженностью, которая сейчас складывается в регионе.

Приглашая военных США в Армению и проводя совместные учения, пашиняновская власть вызвала крайнее раздражение этим решением у Ирана, который до последних дней полностью поддерживал армян во всех плоскостях. Ситуация дошла до того, что Тегеран предупредил Ереван и распространил заявление, в котором говорится, что "прибытие в регион военнослужащих третьих стран способствует обострению ситуации".

Пашинян, стремящийся избавиться от влияния России, и начавший стремительно терять поддержку Ирана, ошибается, если хочет построить в регионе крепость при помощи Америки.

Армянское государство может оказаться под руинами этой "крепости".