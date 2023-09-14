Гейдар Алиев всегда поддерживал работников творчества

В 2023 году, который распоряжением Президента Азербайджана объявлен "годом Гейдара Алиева", мы продолжаем публикацию уникальных бесед Народного писателя Азербайджана Эльмиры Ахундовой с родными и близкими, соратниками, сослуживцами общенационального лидера.

На протяжении 15 лет, пока шла работа над многотомником "Гейдар Алиев. Личность и эпоха", Эльмира ханум общалась с огромным кругом людей. Сегодня в ее архиве - около 150 интервью и бесед, которые представляют исключительную ценность для нашей истории. Особенно если учесть тот печальный факт, что большинства этих людей уже нет в живых. И их бесценные воспоминания о Гейдаре Алиеве сохранились только на бумаге.



Публикация материалов, любезно предоставленных нам народным писателем, будет продолжаться весь 2023 год.

Народный художник СССР Таир Салахов

Э.А. - Таир Теймурович, я знаю, что у вас долгая история взаимоотношений и дружбы с великим Гейдаром Алиевым. А при каких обстоятельствах произошло ваше личное знакомство?

Т.С. - Это был 1962 год. С 1958 года меня избрали заместителем председателя Союза художников Азербайджана по творческим вопросам. Мне тогда было тридцать лет.

В 1962 году в Баку проходила выставка "Куба глазами советских художников". Выставлялись работы Виктора Иванова, Петра Осовского. В бывшем музее Ленина на последнем этаже были выставочные помещения, где эта выставка и проходила. Ее посетил второй секретарь ЦК Елистратов, пришел посмотреть, познакомиться с художниками. Он был большой любитель живописи.

А художники были молодые, из поколения шестидесятников. Группа художников, в том числе и я, создали тогда целое направление в советском искусстве - "Суровый стиль". Иванов и Осовский были моими друзьями. Они долго жили на Кубе, работали там, сделали прекрасные работы. Это была серия не очень больших работ, которая показывала тогдашнюю Кубу.

Елистратов пригласил нас в "Интурист", и там, в отдельном зале, был небольшой банкет в честь этих художников. Гейдар Алиев тоже пришел на банкет, и там я с ним познакомился. До этого я о нем даже не слышал.

Его представили как начальника 2-го отдела КГБ.

Э.А. - То есть он не был закрытой личностью?

Т.С. - Нет.

Э.А. - А почему с художниками был именно Гейдар Алиев, сотрудник спецслужб?

Т.С. - Не могу сказать. Было всего несколько человек: Елистратов, Алиев, эти художники и я. Видимо, Алиев интересовался искусством, его волновали вопросы творчества.

Э.А. - Вы считаете, что общение с творческими людьми было для него разрядкой, эмоциональной подпиткой или способом пополнения каких-то знаний об искусстве? Что определяло его интерес к творческим людям?

Т.С. - Я думаю, что это была внутренняя тяга. И потом наши фамилии где-то звучали, в азербайджанское искусство пришла новая волна деятелей, мне кажется, что это его волновало в плане поддержки.

У него был широкий круг общения, он со всеми был в хороших отношениях. Если где-то что-то случалось у художников, я, например, звонил, и он помогал.

Э.А. - Кто сыграл главную роль в том, что Гейдара Алиева избрали первым секретарем - Цвигун, Андропов или Брежнев?

Т.С. - Я думаю, что не Цвигун. Дело в том, что первым секретарем ЦК хотели назначить генерала Расулбекова, он был, кажется, военкомом. Москва вызвала его, с ним беседовали, но он отказался. Расулбеков был старше Гейдара Алиевича и не хотел брать на себя такую ответственность. Это был грамотный волевой человек, профессиональный военный.

Стали искать другую кандидатуру. И тогда Андропов предложил кандидатуру Алиева.

У меня такое впечатление, что Цвигун внутренне не хотел, потому что это был его бывший подчиненный. Кандидатурой Цвигуна был Расулбеков.

Как-то Цвигун попросил меня, чтобы одному московскому художнику, азербайджанцу, которому Цвигун благоволил, дали звание. Я никак не мог это пробить. Тогда я написал письмо Гейдару Алиевичу с просьбой рассмотреть вопрос о присвоении Юсифу Гусейнову звания заслуженного художника, а этому художнику - народного. И Гейдар Алиевич Гусейнову дал звание, а тому - нет.

- Я представляю, Таир, что ты выдержал, - сказал он.

А не дал Гейдар Алиевич, потому что не любил, когда его к чему-то вынуждали. Любое решение он осмысливал и принимал самостоятельно.

Конечно, в назначении Алиева главную роль сыграл Андропов. Он звонил в Нахчыван, поздравлял Алиева со званием.

Э.А. - А почему искали среди военных, в КГБ?

Т.С. - Потому что эти внутренние раздоры, которые шли между Ахундовым, Алихановым и Искендеровым, привели республику в очень тяжелое положение. Каждый из этих людей был самостоятельной личностью и не хотел подчиняться другому.

Э.А. - А не связано ли назначение Алиева с событиями в стране и за рубежом - события в Чехословакии 1968 года, националистическое движение в республиках Прибалтики, в Грузии, в Азербайджане случились сумгаитские события? Может, Москва думала, что, если во главе республики поставят такого волевого сильного чекиста, можно будет контролировать ситуацию? Не искали ли именно сильную руку?

Т.С. - Я думаю, отчасти вы правы. Но самое главное - это то, что руководители республики не ладили между собой. Я помню последнее выступление Вели Ахундова 6 июля 1969 года на партийном активе в клубе Дзержинского. И Гейдар Алиевич присутствовал там. Ахундов был очень порядочным, интеллигентным человеком. Он расслабился немного на активе и сказал:

- Я видел фильм, где главную роль играет Черкасов. И он сказал в фильме: "Спешите делать добро".

Эти слова из уст первого секретаря залу, где сидят главы районов, министры, на Востоке могут быть истолкованы по-всякому.

Это было 6 июля, а 14 июля Гейдара Алиевича назначили первым секретарем.

В противовес этой интеллигентной расслабленности, видимо, требовалась "железная рука".

Э.А. - После своего избрания первым секретарем ЦК Гейдар Алиевич стал общаться не только с азербайджанской интеллигенцией, но и с интеллигенцией всего Союза. Проходили в Баку какие-то всесоюзные мероприятия художников?

Т.С. - Я тогда был уже в Москве. В 1980 или 1981 году мы здесь проводили расширенный Президиум Всесоюзной академии художеств. Приехало 200 человек - все члены Президиума, крупнейшие профессора крупнейших институтов Союза - Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси. Это был праздник изобразительного искусства. Организовали выставку дипломных работ выпускников этих институтов.

Гейдар Алиевич тогда выступил с полуторачасовой речью в Академии наук. Он посетил и выставку.

Отношения с интеллигенцией в Москве

Э.А. - В бытность его первым секретарем ЦК, как отзывались ваши коллеги об Алиеве после общения с ним?

Т.С. - Москвичи, которые приезжали сюда, - Кибальников, автор памятника Маяковскому, Брестской крепости, Кербер, те, кто приезжал в Баку посмотреть выдвинутые на Государственную премию работы мастеров культуры Азербайджана, давали ему очень высокую оценку.

И не только, когда он был в Баку, но и когда работал в Москве. Его выступление в Доме архитекторов, когда он был зампредом Совмина СССР, запомнилось надолго. Он говорил о задачах, поставленных партийным съездом в области архитектуры. Это было замечательное выступление, которое до сих пор помнят все архитекторы. В Постановлениях, которые были приняты в Москве с его участием в области кинематографии, по архитектуре, по изобразительному искусству, по театру, давались направления, ставились задачи. Это были серьезные постановления, которых, может быть, по тридцать лет не было в творческих союзах. Многие пункты этих постановлений до сих пор не потеряли актуальности.

Он подготовил такие документы по всем отраслям искусства. В них шла речь о финансовой помощи, о хозяйственной деятельности, получении помещений, квартир, улучшении материально-технического обеспечения деятелей культуры, повышения зарплаты, гонораров. Это были глобальные постановления. Союзы оживали, в искусство пошли финансовые вложения. А сколько он сделал по медицине, культуре, транспорту, науке! Это было все по его инициативе. Он досконально прорабатывал все вопросы, как в Азербайджане, когда он вникал во все вопросы.

Поэтому его так любят, ценят. Поэтому за него болели, когда он ушел в отставку. С его приходом работа в этой сфере получила новый импульс. До него такой активной работы не было.

Гейдар Алиевич не заигрывал с интеллигенцией, он хотел поднять на более высокий уровень подход к творческим вопросам. Хотел, чтобы творческие работники были обеспечены на долгие годы. С другой стороны, появлялась возможность создания каких-то крупных произведений в искусстве, открытий в науке.

То есть то уважительное отношение, которое проявлялось в Азербайджане к творческой интеллигенции, в Москве вылилось в большие акции в рамках Союза. Эта его, может быть, внутренняя, интуитивная тяга к деятелям искусства, позволяет предполагать, что, возможно, в нем погиб художник.

Э.А. - Вы помните, что все руководители творческих союзов из всех членов Политбюро именно к нему относились по-особенному? Шли к нему со своими проблемами?

Т.С. - Да. Шли к нему все. Коновалов - главврач Института Бурденко, Игорь Моисеев. Деятели культуры видели в нем человека доброжелательного, знали, что если вопрос попадает к нему, то он будет решен.

Э.А. - А не стала ли эта взаимная тяга между Алиевым и интеллигенцией одной из причин усиливающейся по отношению к нему вражды и недоверия со стороны Горбачева и его команды?

Т.С. - Я не могу этого сказать. У Гейдара Алиева не было панибратских отношений с деятелями искусства. Он помогал вообще всем. Персонально он мог восхищаться кем угодно, но он ко всем относился ровно.

Я помню, он пришел в Третьяковскую галерею в связи с тем, что она устарела по своим техническим возможностям. А там ведь хранятся огромные ценности. Он занимался реконструкцией и созданием новых площадей для Третьяковки. Мне рассказывали, как его водили по галерее, и он очень интересовался искусством русской миниатюры: медальонами и т.д., задавал вопросы. Он подписывал все документы по реконструкции Третьяковской галереи. Реконструкция шла десять лет, он несколько раз приезжал туда. Там были созданы запасники, особые климатические условия. Благодаря этому смогли вытащить на свет пятьдесят - шестьдесят тысяч экспонатов.

С его помощью в Пушкинском музее был создан музей личных коллекций.

Э.А. - Все, что он делал в республике, он перенес во всесоюзные масштабы. Говорят, этот доклад прозвучал как предтеча перестройки и стал главной причиной изменения отношения к нему Горбачева, который не ожидал, что Гейдар Алиевич выступит с таким сильным докладом.

Т.С. - И это было буквально на седьмой день ухода из жизни Зарифы Азизовны. Он проявил поразительную силу воли. Я всегда говорил, что он был человеком идеи.

Как он любил Рауфа Гаджиева за его песню "Мой Азербайджан" на стихи Самеда Вургуна! Он пел эту песню, Зарифа Азизовна аккомпанировала ему. Это было его выражением любви к республике. Это было его кредо. Он жил этим. Он был человеком идеи, он всегда был выше любых материальных благ.

Он был личностью выдающейся.

Э.А. - Спасибо вам, дорогой Таир Теймурович, за столь подробное и интересное интервью.