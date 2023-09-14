Кямран Алиев встретился с генпрокурором Узбекистана

Делегация во главе с генеральным прокурором Республики Узбекистан Нигматуллой Юлдошевым прибыла в Баку с рабочим визитом по приглашению генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева для участия в 33-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров стран-участников СНГ и 4-м заседании генеральных прокуроров стран-членов Организации экономического сотрудничества.

Об этом Day.Az сообщили в четверг в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

В ходе двусторонней встречи, состоявшейся сегодня в Генеральной прокуратуре, генеральный прокурор Азербайджана подчеркнул, что исторически сложившиеся отношения наших народов, основанные на глубоких корнях, успешно развиваются в политической, экономической, культурной и других сферах, а также связи между нашими странами укрепляются в результате дальновидной политики, проводимой главами государств.

Генеральный прокурор Азербайджана проинформировал коллегу о проводимых в нашей стране реформах по укреплению правопорядка и обеспечению верховенства закона в соответствии с приоритетами политики, проводимой главой государства. Кямран Алиев отметил, что участие руководителей обеих стран в прошедшей в прошлом месяце церемонии открытия построенной братским узбекским государством полной средней школы № 1 имени Мирзы Улугбека в освобожденном от оккупации городе Физули является наглядным свидетельством братских отношений между нашими народами.

Выразив благодарность за оказанное высокое гостеприимство, генеральный прокурор Республики Узбекистан выразил удовлетворение пребыванием в нашей стране в год 100-летия со дня рождения основателя независимого азербайджанского государства, гениального политика и выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева и отметил, что великий лидер является основателем дружеских и стратегических партнерских отношений между Азербайджаном и Узбекистаном. Нигматулла Юлдошев отметил высокий уровень сотрудничества между органами прокуратуры двух стран и подчеркнул важность дальнейшего укрепления связей.

На встрече были обсуждены эффективность взаимодействия в рамках международных организаций, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.