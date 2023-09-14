https://news.day.az/politics/1597947.html Араик Арутюнян внесён в базу "Миротворец"
Араик Арутюнян внесён в базу "Миротворец"
Экс-глава армянской хунты в Карабахском регионе Азербайджана Араик Арутюнян внесен в базу украинского интернет-сайта "Миротворец", передает Day.Az.
"Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений", - говорится в информации.
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