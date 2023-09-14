Армянские жители Карабаха спокойно вольются в азербайджанское общество.

Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг Trend председатель Общественного объединения "Украинский Конгресс Азербайджана", ветеран Первой Карабахской войны Юрий Осадченко.

"В Азербайджане проживает много этнических групп разного религиозного толка. Основная часть населения это мусульмане - шииты и сунниты, но в стране также проживают горские евреи, европейские евреи, христиане (православные, католики, представители албано-удинской христианской общины). То есть практически все крупные мировые религии представлены в Азербайджане. Каждый год проводятся десятки различных мероприятий, когда все этнические группы собираются вместе", - сказал он.

Осадченко отметил, что представители различных этнических групп живут счастливо и в дружбе не только в столице страны - Баку, но также в регионах.

"В Азербайджане никогда не было привычки спрашивать у кого-то национальность. Это, так сказать, визитная карточка Азербайджана. В Первой Карабахской войне, во Второй Карабахской войне участвовали представители абсолютно всех этнических групп в Азербайджане. В частности, я, ветеран Первой Карабахской войны. Также в нашей части были представители как минимум около 10-15 национальностей, опять-таки разного вероисповедания. В нашей части были и христиане, и мусульмане, и иудеи", - сказал он.

Осадченко выразил уверенность, что армянские жители Карабаха также смогут жить счастливо в обществе страны, как и другие национальные меньшинства. "Армянская этническая группа спокойно вольется в общество страны. У нас также есть государственной орган - Бакинский международный центр мультикультурализма, под эгидой которого мы собираемся, проводим мероприятия и так далее", - сказал он.

По его словам, к сожалению, есть очень много провокаторов, реваншистов с армянской стороны, которые мешают этим процессам.

"Но твердая позиция, политика Президента Ильхама Алиева, безусловно, приведут к положительному результату", - добавил Осадченко.