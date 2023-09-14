Армянские жители Карабаха должны влиться в азербайджанское общество

Армянские жители, проживающие в Карабахском регионе Азербайджана, должны влиться в азербайджанское общество.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в четверг глава азербайджанской талышской общины Имамверди Гамидов.

Он отметил, что исторически в Азербайджане разные народы жили в мире и дружбе.

"Это нашло отражение и в народных эпосах и литературных произведениях, к примеру, в "Китаби Деде Горгуд", произведениях Низами, Хагани, Гусейна Джавида. Армяне, поселившиеся в Карабахе в недавнем прошлом, также должны согласиться с той истиной, что азербайджанцы - народ с открытым сердцем. Все народы в Азербайджане развивают свои культуры. Армяне тоже должны строить свою жизнь в этом направлении. Они ничего не смогут добиться враждебностью, реваншизмом. Между всеми народами, проживающими в Азербайджане, существует прочное единство", - сказал он.