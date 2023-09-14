Сахиба Гафарова рассказала о Ходжалинском геноциде на Будапештском демографическом саммите

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 14 сентября выступила на 5-м Будапештском демографическом саммите в Венгрии.

Как сообщили Day.Az в четверг в пресс-службе и отделе по связям с общественностью Милли Меджлиса, во время выступления на дискуссиях на тему "Семья - ключ к безопасности" спикер Сахиба Гафарова отметила, что семья играет неоценимую роль в развитии азербайджанского общества.

Она отметила, что Семейный кодекс, принятый в 1999 году, определяет права и обязанности членов семьи. Другие законы, в том числе законы о гендерном равенстве, правах ребенка, о предотвращении домашнего насилия, регулируют семейные отношения. Процесс разработки, принятия и реализации законопроектов в этой сфере осуществляется в тесном взаимодействии между комитетом Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей и государственным органом, ответственным за эти вопросы - Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей.

Говоря о том, что оккупация и войны оказывают наибольшее влияние на семьи, председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что в этом смысле армянская оккупация оказала разрушительное влияние на азербайджанские семьи. Целые семьи были уничтожены в результате геноцида, совершенного Арменией в феврале 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы. Более ста пятидесяти детей потеряли одного или обоих родителей, а 613 мирных жителей были убиты. Также в результате армянской политики этнической чистки один миллион азербайджанцев - более двухсот тридцати тысяч семей - был вынужден покинуть свои родные места, став вынужденными переселенцами и беженцами. По словам спикера, тот факт, что этот миллион человек остался без крова, без работы и без всех средств к существованию, стал достаточно тяжелым ударом для страны, которая в тот период только вернула себе независимость. Однако, несмотря на тяжелое социально-экономическое бремя оккупации, азербайджанское государство приняло все необходимые меры для удовлетворения потребностей семей беженцев и вынужденных переселенцев.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова напомнила, что Азербайджан в 2020 году, пользуясь правом на самооборону, предусмотренным статьей 51 Устава ООН, своими силами претворил в жизнь резолюции Совета Безопасности ООН, нормы и принципы международного права, восстановил свою территориальную целостность. В связи с этим она обратилась к партнерам и друзьям страны, в том числе к Венгрии, выразив благодарность за постоянную, основанную на международном праве поддержку стабилизации и построения межгосударственных отношений на Южном Кавказе. Сахиба Гафарова отметила, что освобождение азербайджанских земель - это торжество исторической справедливости, а также торжество духовных и семейных ценностей молодого поколения, которое, еще будучи детьми, тридцать лет назад было вынуждено покинуть отчие края, а потом вернуло свои исконные земли.