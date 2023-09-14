Пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований прорыть траншеи в Агдамском направлении.

Об этом Day.Az сообщили в четверг в министерстве обороны Азербайджана.

Так, с 19:05 до 19:25 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть траншеи с целью приблизиться к позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении Агдамского района. В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, эти действия были немедленно пресечены.