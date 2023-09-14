Азербайджанофобы собрались в Сенате угрожать Баку

Автор: Мехти Ахмедзаде

Азербайджанофоб сенатор Боб Менендес-Арсланян, находящийся под скандальным федеральным расследованием, все еще почему-то гуляет на свободен и собрал в комитете Сената США по внешним связям цирковое представление в поддержку сепаратизма в Карабахском экономическом регионе Азербайджана, где цитировал фейковый и купленный армянским лобби т.н. "доклад" Луиса Морено Окампо.

Менендес утверждает, что без немедленного и резкого изменения ситуации армянское меньшинство в Карабахе якобы будет уничтожено в течение нескольких недель. Причем, что интересно, "докладу" Окампо, которому несколько месяцев, утверждалось то же самое, но до сих пор никакого "геноцида" не произошло - армяне живы и здоровы. Они устраивают вечеринки, свадьбы, гуляют по ресторанам, что не раз доказывалось их публикациями в соцсетях и фактами, предоставленными Азербайджаном.

Какая-то странная "гуманитарная катастрофа", когда Араик Арутюнян, Гурген Нерсисян, Рубен Варданян 8 месяцев кричат о "массовом голоде", но при этом их морды с каждым днем становятся все шире, жирнее, упитаннее.

К истерике Бобика подключилась и исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким, которая попыталась открыто угрожать Азербайджану.

"Первое! Лачинский коридор должен быть открыт немедленно. Немедленно. Больше никаких задержек. Второе! Мы не потерпим никаких военных действий, мы не потерпим никаких атак против народа Нагорного Карабаха", - пробубнила Ким.

Госпожа помощница, как и Менендес, несет абсолютный бред, набравшись наглости выдвигать ультиматумы Азербайджану, трясти нам пальчиком, как мы должны обращаться со своей собственной территорией.

Непонятно, на что надеется Ким, но языком угроз с Баку разговаривать нельзя. Мы не Армения, которая готова отдаться любому, кто протягивает руку. Правда, когда руку протягивает ей Азербайджан, она истерит.

Шансы у ИО нулевые, учитывая еще и тот факт, что сам Блинкен не может оказать давление на нашу страну. Потому что понимает, что есть международное право и факты, подтверждающие принадлежность этой территории Азербайджану. Но Ким возомнила, что может проигнорировать территориальную целостность Азербайджана и чего-то добиться. Смешно? До слез. Но армяне верят. Слепо верят, что вот что-то изменится в их пользу. А новая реальность неизменна.

Ким и прочим сенаторам стоило бы заняться своими проблемами. Например, Бобику разгребать свои махинации с женушкой Арсланян, а остальным - резкую инфляцию и экономический спад, которые буквально уничтожила жизнь миллионам американцев. В Штатах подорожало буквально все, что могло подорожать. Народ то и дело ругает нынешнюю администрацию и сенаторов в том, что никто палец о палец не ударил для решения проблем. Многие говорят, что при Трампе было лучше, ведь он подходил к вопросу экономике в первую очередь как бизнесмен.

Азербайджан мог бы припадать урок Ким, Менендесу и прочим, кому "проблема" армян важнее проблем собственных граждан. Но это внутреннее дело США и мы не лезем во внутренние дела других стран. Поэтому соизвольте не лезть в наши. Тем более, что никакого "геноцида" быть не может. Напротив, Баку постоянно протягивает руку мира и желает реинтеграции армянского меньшинства в азербайджанское общество. Произносить слово "геноцид" при любой попытке искоренить армянский сепаратизм - рефлекс армянства. Не более.