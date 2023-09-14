Азербайджан формирует новые реалии не только в регионе

Автор: Тахмаз Асадов

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Азербайджан после 44-дневной Отечественной войны становится актором, играющим важную роль в формировании новых реалий не только в регионе, но и в более широкой географии. Азербайджан заявляет о себе как о государстве, которое после геополитических процессов, произошедших за последние три года, еще больше повысило свой авторитет во всем мире, стало надежным партнером, ведущим региональным и международным актором. Реальность такова, что сегодня число стран, желающих сотрудничать с Азербайджаном, также неуклонно растет.

Интерес к Азербайджану наблюдался и в процессе реализации многих международных проектов, организации важных мероприятий за указанный период. Так, приглашение Азербайджана в качестве специального гостя на различные международные мероприятия за последний период - саммит стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, 31-й саммит Лиги арабских государств, пленарное заседание 6-го саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, саммит Европейского политического союза - является наглядным подтверждением роста международного авторитета страны. Очередное подтверждение тому - участие Президента Ильхама Алиева в качестве почетного гостя в 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Таджикистане. Впервые в этой встрече принял участие глава страны, которая не входит в этот регион. Это наглядное подтверждение личного авторитета главы азербайджанского государства, показатель высокой оценки вклада нашей страны в обеспечение мира и безопасности на международной арене, расширение сотрудничества. Особо коснулись этого момента главы Узбекистана и Казахстана. В частности, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении отметил, что участие Президента Ильхама Алиева в 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии является подтверждением высокого уровня сотрудничества стран региона с Азербайджаном. Отметим, что это является показателем значения, придаваемого инициативам, шагам официального Баку в дальнейшем укреплении отношений между нашими народами и государствами.

Сегодня во внешней политике Азербайджана особое место занимает сотрудничество с тюркским миром, со странами Центральной Азии. В своем выступлении глава государства еще раз затронул вопрос дружбы и сотрудничества со странами Центральной Азии, сказав: "Более 30 лет как независимые государства мы активно взаимодействуем как в двустороннем, так и многостороннем формате, поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность друг друга, активно развиваем экономические отношения".

Примечательным событием за последний год являются последовательные визиты Президента Азербайджана Ильхама Алиева в страны Центральной Азии. После распада Советского Союза Азербайджан установил тесные связи с государствами этого региона. Еще большее развитие этих связей важно не только для Азербайджана и стран Центральной Азии, но и для всего тюркского мира.

Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что Центральная Азия и Азербайджан - это единый историко-культурный географический регион, имеющий стратегическое значение в мировой политике с растущей экономикой, демографией и геополитическим потенциалом.

Итак, развитие связей между Азербайджаном и странами Центральной Азии сулит хорошие перспективы на будущее. Сегодня Азербайджан, внесший серьезный вклад в энергетическую безопасность Европы, зарекомендовал себя как надежная страна, важная транзитная страна и надежный партнер между Востоком и Западом, в том числе для стран Центральной Азии, что значительно повышает его стратегическую значимость. И значение Азербайджана как надежного поставщика энергии в Европу, ставшего важной транзитной страной между Востоком и Западом, будет только возрастать.