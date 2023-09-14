Центрально-Азиатский прорыв Азербайджана: исторический визит Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в качестве почетного гостя в пятой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе. В повестку дня встреч в столице Таджикистана вошли вопросы дальнейшего развития сотрудничества в целях укрепления политического взаимодействия, обеспечения устойчивого экономического роста, углубления гуманитарных связей и совместного реагирования на вызовы и угрозы региональной и экологической безопасности, обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.

Как видим, обсуждаются крайне важные вопросы. Ожидается, что по итогам Пятой юбилейной Консультативной встречи будет принят ряд важных документов, главным из которых станет Совместное заявление глав государств Центральной Азии. И показательно в связи с этим то, что Президент Азербайджана - первый глава государства, не входящего в регион, который принял участие в работе саммита. Но далеко не только это говорит об исторической значимости данной поездки Президента Азербайджана. Мы услышали слова, доказывающие признание возрастающей роли нашей страны и в регионе Центральной Азии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении особо подчеркнул, что участие Президента Ильхама Алиева на 5-ой Консультативной встрече глав государств ЦА свидетельствует об искреннем стремлении наших народов всестороннему укреплению многовековых уз дружбы и взаимопонимания. В свою очередь президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв заявил, что участие главы нашего государства в сегодняшнем мероприятии является подтверждением высокого уровня сотрудничества стран Центральной Азии и Азербайджана.

И это были вовсе не дежурные слова, а реальная оценка заслуг Азербайджана, признание его все возрастающей роли не только на Южном Кавказе, но и в Центральной Азии. Особо отмечу, что во многих странах мира давно уже принято воспринимать Южный Кавказ и Среднюю Азию, как глобальный и общий регион, имеющий блестящие перспективы развития.

Также замечу, что геополитические события в мире, на которые очень повлияла российско-украинская война, которой не видно конца, все это заставляет менять международную систему, все чаще на первый план выходят риски безопасности, а это требует развития политических связей в межгосударственных отношениях в рамках взаимного доверия. Азербайджан давно зарекомендовал себя как надежный партнер, как успешное, экономически мощное государство, проводящую независимую внешнеполитическую линию. И именно потому интерес и уважение к Азербайджану имеется и в Европе, и в странах Центральной Азии.

А роль Азербайджана, как связующего звена в этой конструкции, невозможно переоценить. Тем более, что Президент Ильхам Алиев является политическим деятелем мирового масштаба, который уже инициировал и реализовал целый ряд масштабных проектов, плоды которых пожинают как наша страна, так и все государства, присоединившиеся к данным проектам.

Вот и выступая в Душанбе глава нашего государства поведал о грандиозных возможностях и планах, открывающихся благодаря функционированию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Важно напомнить, что Европейский союз и США отказались оказать финансовую помощь в продвижении линии, мотивируя отказ тем, что маршрут предназначен для обхода Армении.

Тем не менее, благодаря политической воле, мудрости, дальнозоркости и принципиальности Президента Азербайджана проект активно функционирует и играет все возрастающее значение для Южного Кавказа и не только. И вот, в Душанбе прозвучало заявление главы нашего государства о том, что в целях удовлетворения растущего спроса на грузоперевозки по маршруту Восток-Запад, Азербайджан модернизирует железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс.

Отметив, что в следующем году грузопоток по этой дороге будет увеличен с 1 миллиона до 5 миллионов тонн, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что параллельно с этим расширяются возможности Бакинского торгового порта с сегодняшних 15 миллионов до 25 миллионов тонн. Рывок, как видим, будет сделан просто колоссальный.Но это было не единственное конкретное достижение Азербайджана. во благо Южного Кавказа и Центральной Азии.

Глава государства заявил в Душанбе, что новой сферой сотрудничества между нашими странами является проект "Цифровой Шелковый путь" по созданию оптико-волоконной инфраструктуры. Напомню, что развитие инициативы "Одного пояса, одного пути" предполагает создание не только транспортной и логистической, но и цифровой инфраструктуры. И Азербайджан, как видим, сыграет важнейшую роль в реализации этого глобального проекта.

В целом же, роль нашей страны в мире только растет. Это не могут не видеть в Армении и в странах, которые науськивают эту страну на срыв планов по установлению долгосрочного мира в регионе. Да, у них свои планы. Но совершенно очевидно, что Азербайджан не раз уже доказывал свою способность достигать любых поставленных целей наперекор планам стран, пытающихся игнорировать интересы нашего государства. И именно поэтому, в том числе, и объясняет рост уважения к нашей стране в той или иной части планеты, включая регион Центральной Азии.