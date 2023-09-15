https://news.day.az/politics/1598006.html Минобороны Азербайджана опровергло армянской фейк
Минобороны Азербайджана опровергло армянской фейк
Распространенная армянской стороной информация о якобы обстреле 14 сентября в 22:30 подразделениями азербайджанской армии позиций ВС Армении в направлении населенного пункта Юхары Шорджа не соответствует действительности.
Об этом сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана.
"Категорически опровергаем эту информацию, распространенную минобороны Армении", - отметили в министерстве.
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