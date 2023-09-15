Минобороны Азербайджана опровергло армянской фейк

Распространенная армянской стороной информация о якобы обстреле 14 сентября в 22:30 подразделениями азербайджанской армии позиций ВС Армении в направлении населенного пункта Юхары Шорджа не соответствует действительности.

Об этом сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана.

"Категорически опровергаем эту информацию, распространенную минобороны Армении", - отметили в министерстве.