Азербайджан нужен Центральной Азии как никогда

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Марьяна Ахмедова

Азербайджан прочно укрепил свою репутацию надежного партнера во многих областях. Эти утверждения - не просто риторика; они находят поддержку среди лидеров по всему миру, которые непоколебимо доверяют Азербайджану. В этом контексте страны Центральной Азии находятся на переднем плане. Целенаправленное внимание Президента Ильхама Алиева к партнерству с каждой из центральноазиатских экономик сыграло важную роль в укреплении связей между двумя значимыми регионами на мировой арене.

Участие Президента Ильхама Алиева в 5-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе продемонстрировало ту значимую роль, которую Азербайджан играет сейчас на мировой арене. Эта встреча ознаменовала первое участие главы государства из внерегиональной страны, подчеркнув личное влияние Президента Ильхама Алиева и продемонстрировав глубокое признание вклада Азербайджана в глобальный мир, безопасность и развитие сотрудничества.

"Азербайджан и страны Центральной Азии связывают многовековые отношения братства наших народов. Общие культурные корни являются прочным фундаментом межгосударственных отношений. Более 30 лет как независимые государства мы активно взаимодействуем как в двустороннем, так и многостороннем формате, поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность друг друга, активно развиваем экономические отношения. Центральная Азия и Азербайджан - это единый историко-культурный географический регион, имеющий стратегическое значение в мировой политике с растущей экономикой, демографией и геополитическим потенциалом", - сказал глава государства, выступая на мероприятии.

Лидеры Узбекистана и Казахстана уделили особое внимание участию Президента Ильхама Алиева в мероприятии. Президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении отметил, что участие лидера братского Азербайджана является показателем искренних усилий народов обоих регионов, направленных на всестороннее укрепление многовековых уз дружбы и взаимопонимания. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что участие Азербайджана в мероприятии является еще одним свидетельством глубоких исторических связей и нынешнего высокого уровня сотрудничества.

Сейчас, как никогда, роль Азербайджана становится критически важной для всего Центральноазиатского региона в поддержании дальнейшего всестороннего экономического развития. Ключевые транспортные связи, необходимые странам Центральной Азии для выхода на европейский рынок, и, более того, высоко модернизированные, проходят непосредственно через Азербайджан. В этой связи все участники встречи обратили внимание на необходимость дальнейшего развития потенциала Среднего коридора - одного из ключевых, жизненно важных проектов, связывающих Центральную Азию с Азербайджаном.

Предпринимаются усилия по увеличению пропускной способности Среднего коридора до 10 миллионов тонн к 2025 году, как указано в дорожных картах, подписанных между Азербайджаном, Турцией и Грузией. По прогнозам, в 2023 году по Срединному коридору будет перевезено около двух миллионов тонн грузов.

Например, для дальнейшего развития своего транспорта и логистики Азербайджан работает над расширением возможностей своей судоверфи. В настоящее время Азербайджан может похвастаться самым обширным торговым флотом на Каспии, насчитывающим более 50 судов. Ожидается, что после завершения инвестиционных проектов ежегодное производство танкеров и сухогрузных судов увеличится с нынешних шести до 10-15 судов.

"Важное место в наших отношениях занимает транспортно-логистическая сфера. Азербайджан для стран Центральной Азии является надежной транзитной страной на пути к рынкам Турции и Европы. Не менее важен и транзит в обратном направлении. Наши братья в Центральный Азии знают, что вся транспортно-логистическая инфраструктура Азербайджана открыта для них", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Общие приоритеты формируют прочную основу для развития прочного и устойчивый сотрудничества в стратегических сферах. Следовательно, Азербайджан и страны Центральной Азии, каждая из которых играет значительную роль в своих соответствующих областях, имеют потенциал для продвижения межрегионального сотрудничества. В этих рамках усилия Президента Ильхама Алиева по укреплению долгосрочного мира, безопасности и стабильности в регионе имеют первостепенное значение.