Как и 105 лет назад, мы и впредь будем единым сердцем, единым кулаком с Азербайджаном

Министерство Национальной обороны Турции поделилось публикацией в связи со 105-летием освобождения Баку от оккупации.

Как сообщает Day.Az, министерство поделилось публикацией на странице вTwitter.

"С 105-летием освобождения Баку от вражеской оккупации. С уважением чтим память Нури-Паши (Киллигиль) и героев Кавказской исламской армии, которые не оставили одних наших братьев - азербайджанских тюрков. Как и 105 лет назад, мы и впредь будем единым сердцем, единым кулаком с нашими братьями - азербайджанскими тюрками", - отмечается в публикации.