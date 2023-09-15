Группа военнослужащих минобороны Азербайджана посетила мемориал турецким воинам-освободителям

15 сентября в связи со 105-летием освобождения города Баку, группа военнослужащих министерства обороны Азербайджана посетила мемориал турецким воинам-освободителям, павшим в 1918 году.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщили в минобороны.

Отмечено, что от имени министерства обороны к мемориалу был возложен венок из роз, устланы гвоздики и почтена светлая память шехидов.