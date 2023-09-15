https://news.day.az/politics/1598067.html Группа военнослужащих минобороны Азербайджана посетила мемориал турецким воинам-освободителям - ФОТО
Группа военнослужащих минобороны Азербайджана посетила мемориал турецким воинам-освободителям - ФОТО
15 сентября в связи со 105-летием освобождения города Баку, группа военнослужащих министерства обороны Азербайджана посетила мемориал турецким воинам-освободителям, павшим в 1918 году.
Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщили в минобороны.
Отмечено, что от имени министерства обороны к мемориалу был возложен венок из роз, устланы гвоздики и почтена светлая память шехидов.
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