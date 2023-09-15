ВС Азербайджана пресекли незаконные работы сепаратистов

15 сентября в 09:30 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншейные дороги с целью приближения к позициям азербайджанской армии в направлении Ходжалинского района.

В Министерстве обороны в пятницу сообщили Day.Az, что в результате безотлагательных мер, предпринятых подразделениями нашей армии, работы были немедленно приостановлены.