https://news.day.az/politics/1598069.html ВС Азербайджана пресекли незаконные работы сепаратистов
ВС Азербайджана пресекли незаконные работы сепаратистов
15 сентября в 09:30 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншейные дороги с целью приближения к позициям азербайджанской армии в направлении Ходжалинского района.
В Министерстве обороны в пятницу сообщили Day.Az, что в результате безотлагательных мер, предпринятых подразделениями нашей армии, работы были немедленно приостановлены.
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