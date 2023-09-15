https://news.day.az/politics/1598070.html Баку принимает 33-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств-членов СНГ - ФОТО
Баку принимает 33-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств-членов СНГ - ФОТО
Очередное, 33-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств-членов Содружества Независимых Государств проходит 15 сентября в Баку.
Как сообщает Day.Az, во встрече принимают участие генеральные прокуроры Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и России, исполнительный секретарь Координационного совета генеральных прокуроров СНГ, а также должностные лица Секретариата и Антитеррористического центра СНГ.
Генеральный прокурор Кямран Алиев зачитал обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам встречи.
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