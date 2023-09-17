https://news.day.az/politics/1598625.html Армяне не перестают стрелять по позициям ВС Азербайджана
Армяне не перестают стрелять по позициям ВС Азербайджана
17 сентября, около 15:10, позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении города Шуша, были несколько раз обстреляны членами армянских незаконных вооруженных формирований.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В министерстве сообщили, что подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.
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