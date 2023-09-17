Армяне не перестают стрелять по позициям ВС Азербайджана

17 сентября, около 15:10, позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении города Шуша, были несколько раз обстреляны членами армянских незаконных вооруженных формирований.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В министерстве сообщили, что подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.