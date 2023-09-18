Автомобили Красного Креста с продовольственным грузом проехали по дороге Агдам-Ханкенди

1 грузовой и 2 легковых автомобиля, принадлежащие Международному Комитету Красного Креста (МККК), проехали через Агдам и достигли Аскерана, чтобы направиться далее в Ханкенди.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, никаких препятствий для транспорта с продовольственным грузом на освобожденных от оккупации территориях не создано. Сейчас автомобили движутся в сторону Ханкенди.

Отметим, что помимо Лачинской дороги достигнута договоренность об использовании дороги Агдам-Ханкенди для доставки грузов в Карабах.

Между Ханкендиским офисом МККК и командованием российских миротворческих сил в Карабахе достигнута договоренность о том, что гуманитарные грузы наряду с Лачинской дорогой будут доставляться и по дороге Агдам-Ханкенди.

Груз будет перевозиться автотранспортом МККК. Таким образом, МККК сегодня доставит продовольственный груз армянским жителям, проживающим в Карабахе, по дорогам Лачин-Ханкенди и Агдам-Ханкенди.