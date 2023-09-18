Шарль Мишель приветствует одновременное открытие Лачинской дороги и дороги Агдам-Ханкенди

Европейский союз (ЕС) приветствует одновременную доставку продовольственных грузов через Лачинскую дорогу и дорогу Агдам-Ханкенди.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом на своей странице в соцсети "X" написал президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель.

"Теперь это должно быть на регулярной основе", - добавил он.

По его словам, также важно начать переговоры между представителями армянских жителей Карабаха и правительством Азербайджана о правах и безопасности армянских жителей. ЕС готов поддержать эти переговоры, добавил Мишель.

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