https://news.day.az/politics/1598908.html Шарль Мишель приветствует одновременное открытие Лачинской дороги и дороги Агдам-Ханкенди
Шарль Мишель приветствует одновременное открытие Лачинской дороги и дороги Агдам-Ханкенди
Европейский союз (ЕС) приветствует одновременную доставку продовольственных грузов через Лачинскую дорогу и дорогу Агдам-Ханкенди.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом на своей странице в соцсети "X" написал президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель.
"Теперь это должно быть на регулярной основе", - добавил он.
По его словам, также важно начать переговоры между представителями армянских жителей Карабаха и правительством Азербайджана о правах и безопасности армянских жителей. ЕС готов поддержать эти переговоры, добавил Мишель.
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