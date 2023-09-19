Новые мутации коронавируса стали более вирулентными

Автор: Ибрагим Алиев

В конце августа Всемирная организация здравоохранения предупредила о распространении очередного омикрон-штамма EG.5, которому было дано название "Эрис". Еще в мае этого года ВОЗ объявила об окончании пандемии COVID-19, но кажется, коронавирус все еще не сдается. Многие, по-видимому, забыли, что вирусы имеют свойство постоянно мутировать и становиться сильнее. Так оно и случилось, ибо появился еще один - более агрессивный и заразный штамм - BA.2.86, получивший название "Пирола". Поэтому хоть мы и не живем в ужасный период пандемии, когда все только начиналось, гуляем, отдыхаем, не стоит забывать, что опасность еще не миновала.

Что известно о BA.2.86 и EG.5?

Первые образцы, содержащие вирус "Эрис", были выявлены в феврале 2023 года. За полгода частота его выявления выросла с 6,2 до 11,6%. В августе 2023 года Всемирная организация здравоохранения объявила, что он перенесен из списка для мониторинга в список штаммов, вызывающих интерес. Теперь за ним будут более тщательно наблюдают, в особенности за его распространением.

Особенно активен новый штамм в Индии и Великобритании. В Великобритании он сейчас второй по распространенности после "арктура". Здесь штамм выявлен у каждого десятого заразившегося коронавирусом.

Как отмечают медики, новый мутировавший штамм, по сравнению с другими вариантами коронавируса, способен лучше уклоняться от иммунной защиты, обманывать ее и заражать человека. Главными симптомами называют головную боль, насморк, чихание, слабость, боль в горле, лихорадку. Сейчас заразившиеся этим штаммом выявлены в более чем 50 странах. Помимо Индии и Великобритании это ряд стран Европы и Азии. Течение болезни такое же, как при других штаммах коронавируса. В ВОЗ отмечают, что у этой разновидности вируса скорость распространения может быть выше, чем у предшественников, и со временем этот штамм может стать доминирующим.

Дела с "Пиролой" еще хуже - он может быть более вирулентным, чем предыдущие, инфицируя людей, переболевших COVID-19 или получивших прививки. По словам медиков-экспертов, пока слишком рано говорить о том, может этот штамм приводить к более тяжелому течению заболевания по сравнению с предыдущими вариантами. Однако большое число мутаций, обнаруженных в этом штамме, вызывает опасения по поводу его влияния на иммунитет, полученный от вакцин и предыдущих инфекций. Ученые отслеживают штамм BA.2.86, поскольку он содержит 36 мутаций, отличающих его от штамма XBB.1.5 ("Кракен"), который доминирует в настоящее время.

Ситуация в мире

В целом по последним данным ВОЗ, за последний месяц число инфицированных во всем мире выросло на 38%.

Сильнейшее увеличение заболеваемости было зафиксировано в Восточном Средиземноморье, где она выросла на 113%, а уровень смертности увеличился на 33%. Западно-Тихоокеанский регион пережил рост заболеваемости на 52%, а Европейский регион - на 39%. Западно-Тихоокеанский регион столкнулся с ростом смертности на 9%.

В Юго-Восточной Азии и Африканском регионе отмечается снижение как заболеваемости (-48% и 76% соответственно), так и смертности (-51% и -73% соответственно). Наибольшее количество заболевших и смертей было зафиксировано в Южной Корее, где количество заболевших за последние 28 дней увеличилось на 73%, а смертей - на 199%. Резкий рост числа заражений зафиксирован также в Италии, Австралии и Сингапуре.

В настоящее время количество заражений COVID в США приближается к статистике первой пандемии 2020 года. Там ежедневно более 650 000 американцев диагностируют COVID, и прогнозируется, что около 10% населения страны заразятся новым вирусом в ближайшие месяцы. Смертность же выросла на 5%. Кроме того, за последнюю неделю количество госпитализаций из-за COVID-19 в Штатах выросло на 8,7%. Власти рекомендуют американцам незамедлительно вакцинироваться.

К подобным опасениям присоединяются и другие страны. К примеру, Латвия. Если летом в этой стране 5-10% результатов тестов положительные, то сейчас цифра приближается к 25%. Латвийцам рекомендовано неделю оставаться дома и не вступать в контакт с другими людьми, а при выходе на улицу пользоваться респираторами. Карантинные ограничения введены в 49 школах Алтайского края России, а 6 школ вообще закрыты из-за роста числа случаев заражения COVID-19. Обсуждается переход на масочный режим.

По последним данным, по состоянию на 27 августа 2023 года в мире было зафиксировано более 770 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 6,95 миллионов смертей от этой опасной инфекции.

Эти статистические данные подчеркивают необходимость продолжения усилий по борьбе с COVID-19 и важность вакцинации и соблюдения мер предосторожности во всем мире. ВОЗ призывает к ревакцинации тех, кто находится в зоне риска, в основном пожилых людей с низким иммунитетом.

Ситуация показывает, чот страны продолжать соблюдать меры раннего предупреждения, усиливать контроль за эпидемией, следить за появлением новых вариантов вируса, предоставлять своевременную медицинскую помощь и проводить дополнительные вакцинации в группах с повышенным риском, а также улучшать системы вентиляции.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в прошлом месяце в Женеве, как раз таки и советовал в сложившейся ситуации усилить эпидемиологический надзор и обмен информацией, чтобы оценить риск, связанный с распространением новых штаммов: "Мы продолжаем призывать все государства к усилению наблюдения, расширению секвенирования и о предоставлении информации, чтобы мы могли оценить риск [распространения] новых штаммов, таких как EG.5 и BA.2.86".

Стоит ли опасаться Азербайджану?

Первое заражение в Азербайджане было выявлено в феврале 2020 года. В результате предпринятых государством гибких мер ситуация была немедленно взята под контроль, предприняты принципиальные шаги по профилактике заболевания, обеспечению безопасности людей и его лечению. Благодаря успешной вакцинации и другим мерам нашему обществу удалось выйти из ситуации с наименьшими потерями. Сегодня в нашем обществе нет каких-либо широких ограничений, как это наблюдалось, к примеру, на Западе. Это лето многие провели, как говорится, "на ура" - на местных пляжах наблюдался бум, отели, рестораны и кафе не сидели без дела, а туризм в целом вышел в плюс после того самого "адского" периода пандемии.

На сегодняшний день в Азербайджане коронавирусом заражены лишь 29 человек. Но, согласно по данным с 14 по 20 августа, 27 из них заразились именно за этот период. Опасений ждать, думаем, не стоит, ведь государство, как мы все видим по нашей повседневной жизни, предприняло все необходимые меры. Всего гражданам было введено 14 миллионов доз вакцины против COVID-19.

Но нужно быть готовыми ко всему, так как не стоит забывать, что за этот период пандемии в Азербайджане коронавирусом заразились более 830 тысяч человек, умерли более 10 тысяч, а после прохождения лечения выздоровели более 800 тысяч человек.

Те, кто подвергается высокому риску госпитализации, всегда должны продолжать защищать себя соответствующими мерами. Наступают осенние месяцы, а это означает, что опасность еще впереди, поскольку число случаев заражения вирусом осенью увеличивается в разы. Напомним, что представители ВОЗ также прогнозируют, что наблюдаемая в мире тенденция продолжится и достигнет своего пика осенью, когда новые мутации вируса будут борться за господство.

Поэтому меры по борьбе с вирусом, которые были приняты ранее в нашей стране, все еще актуальны. Поскольку значительная часть населения вакцинирована, в организме есть определенный иммунитет. Однако следует избегать мест с большим количеством людей, необходимо использовать различные средства гигиены, защитные маски, так как коронавирус постоянно мутирует, и появление новых штаммов всегда будет беспокоить мир.

Несмотря на то, что в мире ситуация накаляется, в Азербайджане все спокойно, так как предпринимаются огромные усилия со стороны государства, но и их будет недостаточно, если эти усилия не будут сопровождаться ответственным отношением граждан.

Наша страна показала, как делать правильный выбор и определять стратегию борьбы с пандемией, как в кратчайшие сроки развернуть полномасштабную деятельность, защитить собственное население, обеспечить себя - и других - вакцинами, и многое другое. В итоге, в той непростой ситуации, в которой оказался сегодняшний мир, даже самые богатые и развитые страны, могут брать с нас пример.

Можно сказать, что мы вернулись к повседневной жизни, как это было до пандемии, но по-любому важно не расслабляться. Мы всё еще должны приложить все усилия, особенно этой осенью и зимой, чтобы не дать вирусу возможность распространяться, как ранее.

Граждане должны проявить терпение, понимание, сознательность и солидарность друг с другом и с государством. Каждый из нас, независимо от своих личных интересов и взглядов, должен быть максимально ответственным и внимательным. Особенно учитывая, что сейчас сезон простуд и гриппа. А пока ситуация, связанная с коронавирусом, всегда находится в центре внимания Министерства здравоохранения Азербайджана и других соответствующих государственных учреждений.