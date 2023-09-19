ВС Азербайджана начали локальные антитеррористические мероприятия в Карабахе

Систематические обстрелы позиций Азербайджанской Армии формированиями вооружённых сил Армении в Карабахском регионе, продолжение минирования наших территорий, проведение работ по инженерному усовершенствованию боевых позиций, а также увеличение числа окопов и блиндажей за последние месяцы стало причиной ещё большего усиления напряжённости, передает Day.Az.

Также наблюдается усиление боевых позиций личным составом, бронетехникой, артиллерийскими установками и другими огневыми средствами, приведение частей в высокий уровень боевой готовности, создание дополнительных мобилизационных частей, расширение разведывательной деятельности против подразделений Азербайджанской Армии, проникновение вглубь наших позиций с целью повторного минирования очищенных от мин территорий и дорог гражданского назначения в диверсионно-террористических целях.

19 сентября на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша в результате взрыва мины, заранее установленной в террористических целях разведывательно-диверсионными группами вооруженных сил Армении в Карабахском экономическом районе Азербайджана, погибли гражданские лица и был выведен из строя автомобиль, принадлежащий Государственному Агентству Автомобильных Дорог Азербайджана. В тот же день в результате подрыва транспортного средства, перевозившего военнослужащих Внутренних Войск Министерства Внутренних Дел на мине, установленной разведывательно-диверсионной группой вооруженных сил Армении, погибли и были раненые наши военнослужащие. Подобные факты являются продолжением целенаправленной и планомерной террористической политики Армении, проводимой против Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджанской Республики неоднократно заявляло, что продолжение присутствия в Карабахском экономическом районе Азербайджана формирований вооруженных сил Армении в нарушение положений подписанного 10 ноября 2020-го года Трехстороннего заявления является источником серьезной угрозы для мира и стабильности в регионе.

В целях обеспечения положений Трёхстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобождённые от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

Мы ещё раз заявляем, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели.

О проводимых мероприятиях были проинформированы командование миротворческого контингента Российской Федерации и руководство Турецко-Российского Мониторингового Центра.