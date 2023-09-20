Баку настроен не затягивать с окончательным решением вопроса

Терпение Баку лопнуло. Он действительно долго терпел. Гибель шести человек от заложенных недавно на строящейся дороге армянских мин стала последней каплей.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Азербайджан, отметил он, начал осуществление антитеррористических мер на территории проживания армянского меньшинства в Карабахе не ради удовольствия. Для этого были веские причины, и назрели они давно. Ереван и незаконные вооруженные формирования регулярно провоцировали ситуацию и в зоне РМК, и на условной государственной границе. Сепаратисты, подчеркнул Михайлов, регулярно устраивали провокации и против азербайджанских военнослужащих, и против миротворцев.

"19 сентября в результате подрыва на армянских минах погибли шестеро азербайджанцев, а некоторые источники сообщают, что в каких-то инцидентах пострадали и российские миротворцы. Это стало запалом для фитиля антитеррористических действий Азербайджанской армии. Баку просто надоело проявлять терпение. Сейчас звучат ложные обвинительные заявления в адрес Баку, но я как человек, который наблюдал за ситуацией и знаю о ней не понаслышке, могу утверждать: вина лежит исключительно на армянской стороне", - сказал российский эксперт.

Михайлов опроверг утверждения Еревана о том, что на территории зоны РМК нет армянских военных. Реальность иная. Ереван так ратует за возобновление бесконтрольного использования Лачинской дороги далеко не случайно, считает эксперт. Дело в том, что МО Армении посредством этой дороги производил ротацию своих подразделений в Карабахе, а теперь лишился такой возможности. Азербайджан, установив ППП в Лачине, в сотрудничестве с миротворцами перекрыл такую возможность Армении.

"На территории Карабаха сегодня действительно присутствуют армянские военные и незаконные вооруженные формирования. По Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года было согласовано, что армянские вооруженные формирования будут расформированы и выведены с территорий Азербайджана. Но этого не произошло. Наоборот, усилились провокации, особенно в последнее время. После заявления Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана, многие заговорили о мирном договоре. Но западным партнерам Еревана это не нужно. Им нужна война в подбрюшии России, им нужна дискредитация России как миротворца и компрометация деятельности РМК.

Думаю, Баку ведет консультации с РМК и российско-турецким мониторинговым центром. Этот диалог идет постоянно. Мы знаем, что именно Азербайджан всегда был автором мирных инициатив. В ходе нынешних антитеррористических мер Азербайджанская армия, думаю, уничтожит большую часть незаконной военной инфраструктуры сепаратистов. После этого совместно с РМК будут решать, что делать дальше. Не знаю, как далеко азербайджанская сторона планирует пойти в этот раз, но то, что Баку намерен не затягивать с окончательным решением вопроса, это однозначно. Думаю, после завершения зачистки начнется работа дипломатов", - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева