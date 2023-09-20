Администрация Байдена обязана жестко отреагировать на минный террор Армении

Международное сообщество должно оказать давление и ввести экономические санкции против террористического режима Армении. Антитеррористические мероприятия ВС Азербайджана были вынужденной мерой, которая имеет важное значение в установлении долгосрочного мира в регионе. Убийство четырех сотрудников Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики является серьезным преступлением и Армения должна дорого заплатить за эти злодеяния. Случившийся инцидент нужно называть не иначе, как террор на суверенной территории Азербайджана.

Об этом в интервью Day.Az сказал исполнительный директор азербайджано-американского Центра экономических и стратегических исследований, расположенный в штате Висконсин (США), американский политолог Питер Тейс.

Как отметил наш собеседник, военнослужащие Азербайджана, как и во время 44-дневной войны, продемонстрировали высокий уровень профессионализма во время антитеррористических мероприятий против армянских незаконных вооруженных формирований в Карабахе.

"Европа находится в затруднительном положении, руководство ЕС хранит молчание. За последние два года госсекретарь США Энтони Блинкен совершил грубые ошибки, применяя двойные стандарты и оправдывая террористический армянский режим, который имеет тесные связи с режимом аятолл в Иране. Вашингтон и Брюссель обязаны жестко отреагировать на нынешнюю террористическую деятельность Армении. Очевидно, что политика Еревана направлена на то, чтобы нарушить трансатлантическое сотрудничество и среду безопасности Европы и превратить Евразийский регион в территорию, где правит хаос", - подчеркнул он.

По его словам, правительство США должно прекратить финансовую поддержку Армении и незаконной хунте в Карабахе.

"Действия Вашингтона имеют серьезные последствия для поощрения армянских террористических операций на суверенной территории Азербайджана. Только недавно Вашингтон выделил режиму аятолл 6 миллиардов долларов в дополнение к проведению военной подготовки с армянскими террористическими силами. Это неприемлемые и оскорбительные действия под руководством администрации Байдена-Харрис, которые наносят опасный ущерб сотрудничеству в области безопасности и являются препятствиями на пути экономического прогресса в Евразии", - резюмировал Питер Тейс.

Напомним, что 19 сентября 2023 года около 04 часов на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящей по Ходжавендскому району, грузовой автомобиль марки "Hovo", принадлежащий Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана, подорвался на противотанковой мине. В результате теракта водитель и пассажир погибли на месте происшествия.

К месту теракта на грузовике марки "КАМАЗ" направились сотрудники МВД Азербайджанской Республики. В 04:30 на новопостроенной тоннельной дороге в районе села Тагаверд Ходжавендского района в результате террористического акта "КАМАЗ" подорвался на мине, установленной диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы.

Находившиеся в грузовике сотрудники МВД Джамалзаде Асим Князь оглы (05.02.1994 г.р.), Ширинов Рамиль Ариф оглы (08.07.1987 г.р.), Махмудов Сеймур Эльсевер оглы (12.07.1991 г.р.) и Заманов Хазар Азер оглы (21.07.1998 г.р.) погибли на месте происшествия.

Абдул Керимханов