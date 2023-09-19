Дело вруна Арцруна все еще живет

Автор: Байрам Эльшадов

Наверное многие помнят персонажа под именем Арцрун Ованиссян, который обрел свою "популярность" во время Второй карабахской войны. Бывший пресс-секретарь министерства обороны Армении запомнился не какой-то уникальной работой, которой бы рукоплескали военные ведомства зарубежных стран, а бесконечными фейками, которыми он кормил население Армении на протяжении всех 44 дней войны.

Будучи главой пресс-службы минобороны Армении врун Арцрун рассказывал сказки армянскому народу о том, что якобы Азербайджан "терпит поражение по всем фронтам" и вешал лапшу на уши о "мнимых победах армянской армии".

Со временем лапша Ованиссяна начала спадать с уш простых армян. Началось негодование в обществе и в особенности со стороны пользователей Сети, которые обвинили Ованнисяна в том, что он все 44 дня врал армянскому обществу о ходе боевых действий в Карабахе.

После капитуляции Армении Арцруну Ованиссяну пришлось уволиться. И хотя с момента его отставки прошло уже около трех лет, похоже, что его дело все еще живет. Так, сегодня минобороны Армении опубликовало заявление, в котором азербайджанская армия обвиняется в якобы "обстреле гражданских лиц и гражданской инфраструктуры". При этом армянское оборонное ведомство не предоставило ни фото, ни видео отчетов. "Мамой клянусь, ара, поверьте на слово".

Сообщение своевременно было опровергнуто министерством обороны Азербайджана: "Распространяемая армянскими медиа-ресурсами информация о якобы обстреле нашими Вооруженными силами гражданских лиц и гражданской инфраструктуры является ложной и носит дезинформационный характер. Как мы неоднократно отмечали, наши подразделения не наносят удары по гражданскому населению и объектам гражданской инфраструктуры, выводятся из строя лишь легитимные военные цели", - отметили в министерстве.

Понятное дело, что основная аудитория, на которую рассчитан бесмыссленый фейк минобороны - прежде всего международные организации и мировое сообщество, которые то ли по своей наивности, то ли по предвзятости в большинстве случаев воспринимают заявления армянской стороны за правду и сочувствуют. Однако сегодняшние события показали, что армянам не стоит надеяться на сочувствие из за рубежа. Свидетельством тому являются многочисленные статьи в российских, китайских, украинских, португальских, итальянских и др. мировых СМИ, где Армения прямо обвиняется в минном терроризме против Азербайджана.

Так что армянскому военному ведомству, да и в целом, военно-политическому руководству Армении, не позавидуешь.