Армяне продолжают пускать фейки в инфополе

Информация, распространяемая в некоторых армянских аккаунтах в социальных сетях о якобы обстреле машины скорой медицинской помощи нашими вооруженными силами, является абсолютной ложью.

Об этом сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана.

"Мы категорически опровергаем эту информацию, распространяемую с целью формирования неправильного мнения в международном сообществе", - отметили в министерстве.