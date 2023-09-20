https://news.day.az/politics/1599401.html Армяне продолжают пускать фейки в инфополе
Армяне продолжают пускать фейки в инфополе
Информация, распространяемая в некоторых армянских аккаунтах в социальных сетях о якобы обстреле машины скорой медицинской помощи нашими вооруженными силами, является абсолютной ложью.
Об этом сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана.
"Мы категорически опровергаем эту информацию, распространяемую с целью формирования неправильного мнения в международном сообществе", - отметили в министерстве.
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