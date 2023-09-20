Алексей Наумов рассказал о справедливой борьбе Азербайджана

Азербайджан проводит антитеррористические мероприятия на своей территории против незаконных вооруженных отрядов.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил российский политолог Алексей Наумов.

"Первое и определяющее: Карабах - Азербайджан. С точки зрения международного права, с точки зрения России, с точки зрения ООН, с официальной точки зрения самой Армении", - сказал он.

Алексей Наумов подчеркнул, что Азербайджан сегодня проводит антитеррористические мероприятия на своей территории против незаконных вооруженных отрядов, которые должны были быть выведены оттуда три года назад. Требование их вывести официально закреплено в Трёхстороннем заявлении от 2020 года.

"Второе: на Армению никто не нападал. Территория Армении не подвергается угрозе, ее вооруженные силы сидят в казармах и в боях не участвуют. Из этого следует третье, сказал Наумов, отметив, что Россия полностью выполняет союзнические обязательства в рамках ОДКБ, утверждения об обратном действительности не соответствуют и призваны вовлечь Россию в войну за интересы радикальной части армянского общества. Четвертое: российские миротворцы не должны участвовать в боях. Российские миротворцы должны защищать мирных жителей (чем сейчас и занимаются) и фиксировать нарушение режима прекращения огня (что и делали три года, фиксируя наличие на территории Карабаха тех самых вооруженных отрядов)", - сказал он.

Наумов отмечает, что за три года с момента заключения Трёхстороннего заявления было необходимо способствовать реинтеграции этого региона в Азербайджан. По факту происходило обратное - попытки сепаратистов всеми силами сохранить и развить сепаратистские настроения в регионе, добавил он.

Потому, как сказал политолог, попытки свалить на Россию все просчеты могут быть поняты (и объясняться шоком от происходящего и безответственностью), но не могут быть приняты.