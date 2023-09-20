Минобороны отчиталось о захваченной у армян трофейной технике и вооружениях

В ходе антитеррористических мероприятий в качестве трофея у ВС Армении были захвачены 6 автомобилей "Урал" с минометными снарядами и 4 миномета, передает Day.Az со ссылкой на минобороны.

Новость обновляется