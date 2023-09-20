Соединения ВС Армении переформировываются в населенных пунктах

Соединения Вооруженных сил Армении переформировываются в населенных пунктах.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал глава пресс-службы минобороны Азербайджанской Республики полковник Анар Эйвазов.

Новость обновляется