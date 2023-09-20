https://news.day.az/politics/1599469.html Миротворческому контингенту создаются необходимые условия для выполнения своих обязанностей - Минобороны Азербайджана
Миротворческому контингенту создаются необходимые условия для выполнения своих обязанностей - Минобороны Азербайджана
Российскому миротворческому контингенту создаются необходимые условия для выполнения своих обязанностей.
Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал глава пресс-службы минобороны Азербайджанской Республики полковник Анар Эйвазов.
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