https://news.day.az/politics/1599478.html ВС Армении нацелены на гражданское население - Генпрокуратура Азербайджана
ВС Армении нацелены на гражданское население - Генпрокуратура Азербайджана
Подразделения Вооруженных сил Армении в очередной раз нацелены на гражданское население.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на состоявшемся сегодня брифинге сказал старший прокурор пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики Кянан Зейналов.
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