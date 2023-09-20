ВС Армении нацелены на гражданское население

Подразделения Вооруженных сил Армении в очередной раз нацелены на гражданское население.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на состоявшемся сегодня брифинге сказал старший прокурор пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики Кянан Зейналов.