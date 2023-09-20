Мир против армянского сепаратизма

Автор: Байрам Эльшадов

Армянские блогеры и войска интернет батальона наконец прозрели. Они поняли, что никто не станет помогать сепаратистам, да и против Азербайджана ни одна страна не пойдет. И в качестве причин приводится то, что весь мир признает Карабах суверенной территорией Азербайджана. Конечно, глубокое понимание международного права и геополитики продемонстрировали армянские блогеры. Только вот не заметили они того, что и до этого ни одна страна не признавала незаконное террористическое образование на территории Азербайджана и только армяне строили мечты.

Но лучше поздно, чем никогда. Теперь когда понимание пришло, может армяне и примут реальность и перестанут имитировать шок от того, что "весь мир закрыл глаза на их беды".

Но почему армяне поняли это когда было уже поздно? Ведь у них было почти три года чтобы не допустить такого финала. И зачем надо было проводить вооруженные провокации, устраивать террористические акты. Неужели армяне думали, что все это будет продолжаться и останется безнаказанным? Около тридцати лет оккупации, тотальная ненависть, убийства невинных людей и хвастовство о том, что вот "сейчас они доберутся до Баку". Неприкрытая политика терроризма подвела сепаратистов к сегодняшней ситуации. Сепаратисты сами загнали себя в эту ловушку и никого не имеют права винить в том, что "никто не пришел на помощь".

Интернет блогеры, конечно, поняли ситуацию, но все еще тешат надежду на то, что появится какая-та мифическая сила, которая все же склонит чащу весов в сторону сепаратистов. Но этому не бывать. В мировой политике каждая страна руководствуется своими интересами, которые тесно переплетены с интересами других стран. Сепаратистов нет на карте мира, и террористический режим, функционирующий на ненависти к азербайджанцам будет искоренен. И никакие мечты и надежды не изменят это.