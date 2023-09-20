Армяне распространяют в социальных сетях манипулятивные оптимистические новости

Армяне распространяют в социальных сетях манипулятивные оптимистические новости.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал начальник пресс-службы МВД Азербайджанской Республики Эльшад Гаджиев на сегодняшнем брифинге.

Новость обновляется