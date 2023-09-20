https://news.day.az/politics/1599485.html Армяне распространяют в социальных сетях манипулятивные оптимистические новости
Армяне распространяют в социальных сетях манипулятивные оптимистические новости
Армяне распространяют в социальных сетях манипулятивные оптимистические новости.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал начальник пресс-службы МВД Азербайджанской Республики Эльшад Гаджиев на сегодняшнем брифинге.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре