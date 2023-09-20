https://news.day.az/politics/1599486.html В результате обстрела в городе Шуша повреждены стратегические объекты - Генпрокуратура Азербайджана
В результате обстрела в городе Шуша повреждены стратегические объекты - Генпрокуратура Азербайджана
Шуша подвергалась обстрелам всю ночь, стратегические объекты были повреждены, в освещении города возникли перебои.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом на состоявшемся сегодня брифинге сказал старший прокурор пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики Кянан Зейналов.
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