Распространяемая армянами информация об обстреле Азербайджаном гражданской колонны является ложью

Распространяемая армянами информация об обстреле Азербайджаном гражданской колонны является ложью.

Как передает в среду Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге сказал глава пресс-службы минобороны Азербайджанской Республики полковник Анар Эйвазов.

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