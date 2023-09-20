Сабина Алиева обсудила с представителем ЕС вопрос минного терроризма армян

Состоялся телефонный разговор между Уполномоченным по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой и специальным представителем по правам человека Европейского союза (ЕС) Имоном Гилмором.

Как сообщает в среду Day.Az, стороны в ходе телефонного разговора обсудили вопрос минного террора Армении против Азербайджана.

Омбудсмен призвала представителя ЕС прокомментировать события 19 сентября.

Отметим, что 19 сентября 2023 года около 04 часов на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящей по Ходжавендскому району, грузовой автомобиль марки "Hovo", принадлежащий Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана, подорвался на противотанковой мине. В результате теракта водитель и пассажир погибли на месте происшествия.

К месту теракта на грузовике марки "КАМАЗ" направились сотрудники МВД Азербайджанской Республики. В 04:30 на новопостроенной тоннельной дороге в районе села Тагаверд Ходжавендского района "КАМАЗ", в результате террористического акта, подорвался на мине, установленной диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы.

Находившиеся в грузовике сотрудники МВД Джамалзаде Асим Князь оглу (05.02.1994 г.р.), Ширинов Рамиль Ариф оглу (08.07.1987 г.р.), Махмудов Сеймур Эльсевер оглу (12.07.1991 г.р.) и Заманов Хазар Азер оглу (21.07.1998 г.р.) погибли на месте происшествия.