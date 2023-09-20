Община Западного Азербайджана осудила заявления МИД Литвы и Эстонии

Эстония не имеет никакого морального права вмешиваться во внутренние дела Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации Общины Западного Азербайджана, распространенной в связи с заявлением МИД Эстонии.

"Эстония должна защищать права этнического меньшинства, которое она притесняет на своей территории, не должна незаконно лишать его гражданства и вести диалог с этим сообществом с целью интеграции", - подчеркивается в информации Общины.

Община Западного Азербайджана Община также распространила заявление в связи с предвзятым заявлением министра иностранных дел Литвы.

В заявлении говорится:

"Будучи Общиной Западного Азербайджана, мы решительно отвергаем заявление министра иностранных дел Литвы.

Прежде всего, хотелось бы подчеркнуть, что Литва не имеет права вмешиваться во внутренние дела Азербайджана. Каждая страна должна проявлять ответственность в своих заявлениях, не ставить себя в смешное положение. Литва постоянно занимала антиазербайджанскую позицию, особенно после Отечественной войны.

Аудиозаписи, распространившие несколько лет назад, в которых литовские дипломаты говорят о важности поддержки армян в армяно-азербайджанском конфликте именно потому, что они христиане, должны стать позором для литовской дипломатии. Это отчетливо объясняет истинные причины, по которым Литва никогда не осуждала армянскую оккупацию Арменией азербайджанских территорий и изгнание этой страной сотен тысяч азербайджанцев со своей территории и с территорий, которые она некогда оккупировала. Литва должна защищать права притесняемых ею этнических меньшинств на своей территории и вести с ними диалог с целью интеграции".