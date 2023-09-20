Армяне готовятся к терактам в России

Автор: Байрам Эльшадов

Совсем озверелая часть армянского сегмента телеграма скатилась на нижеплинтусный уровень. И если мы думали, что хуже уже быть не может, то последние находки нас совсем смутили.

В двух словах: армяне теперь призывают своих соотечественников нападать на азербайджанцев в других странах, в частности в России.

И мы даже не станем говорить о моральной стороне вопроса, тут и без каких-либо комментариев понятно, какую оценку могут дать таким призывам нормальные люди. Тут более интересно то, что армяне, которые не могут больше заниматься терроризмом в Карабахе, теперь планируют проводить атаки и теракты против мирных людей в России и в других странах.

И их не смущает то, что это является прямым нарушением законов. Построенная на ненависти армянская пропаганда готова пойти на все ради того, чтобы поддерживать огонь неприязни непогасшим.

И другим государствам стоило бы задуматься о призывах армян. Где гарантия, что не появятся призывы о том, что необходимо "задавать вопросы" государствам, которые не помогли армянам в сложный час? Иностранные государства должны быть очень внимательны к армянским радикалам, так как эти люди хорошо знакомы с терроризмом и считают, что любые методы хороши в достижении своих целей. Даже если их методы приводят к смертям мирных людей.