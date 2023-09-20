Сепаратисты не задумываются о судьбе армянского населения Карабаха

На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Гостем передачи стал депутат Милли Меджлиса (парламент Азербайджана) Джаваншир Фейзиев.

Говоря о препятствиях на пути реинтеграции армянского меньшинства Карабаха в азербайджанское общество, он отметил, что сепаратисты используют вымышленный "гуманитарный кризис" в своих собственных целях и не задумываются о судьбе армянского населения Карабаха.

"Гуманитарного кризиса не существует. В противном случае они бы приняли любой продовольственный груз по любому маршруту. Когда мы говорим об армянском населении Карабаха, нужно четко разделить два сегмента: обычные граждане и сепаратисткий режим", - сказал он.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи.